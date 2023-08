A dieta de engorda de Mark Zuckerberg para lutar contra Elon Musk

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O empresário Mark Zuckerberg, CEO da Meta, compartilhou com os seguidores sua dieta de 4 mil calorias diárias. Na rede social Threads, concorrente do X (ex-Twitter) de Elon Musk, Zuckerberg comentou uma publicação do McDonald´s com uma lista do que ele comeria. “20 nuggets, um Quarteirão, batatas fritas grandes, McFlurry de Oreo, torta de maçã e talvez alguns cheeseburgers para mais tarde”, escreveu. Mike Davis, conhecido lutador do UFC, questionou a escolha por fast food. O bilionário se justificou: “Não estou cortando peso, então preciso de aproximadamente 4 mil calorias por dia para compensar toda a atividade”.

Recentemente Zuckerberg disse que faz até quatro aulas de jiu-jitsu e MMA por semana, além de praticar exercícios para melhorar sua força e condicionamento. Ele e Elon Musk marcaram uma disputa no octógono em junho, quando a notícia de que a Meta estava criando uma rede social (Threads) para disputar com o Twitter começou a circular.

