A declaração que rendeu um bilionário processo contra Kanye West

Por Gustavo Silva Atualizado em 19 out 2022, 12h52 - Publicado em 19 out 2022, 14h00

O sempre polêmico Kanye West, durante entrevista a um podcast estadunidense nesta semana, afirmou categoricamente que George Floyd não foi sufocado por policiais. “Eles bateram nele com o fentanil (opióide utilizado para a dor), se você olhar, o joelho do cara não estava nem no pescoço assim”, declarou o rapper.

Em 25 de maio de 2020, o americano George Floyd foi abordado por dois policiais, que, em ação truculenta, colocaram o joelho no pescoço do homem, que gritou “I can’t breath” – “Eu não consigo respirar”. As duas autópsias feitas no corpo de Floyd chegaram a mesma conclusão: morte por asfixia.

Mediante essa declaração de West, a família do caminhoneiro decidiu abrir um processo contra o artista, em sinal de respeitar a memória de Floyd. O valor da multa é de 250 000 000 de dólares, cerca de 1 300 000 000 de reais. Em nota à imprensa, os familiares condenam as “falsidades maliciosas” ditas pelo rapper. Os advogados também acusaram West de dar “falsas declarações sobre a morte de George Floyd para promover suas marcas”.

Os protestos em decorrência do assassinato de Floyd originaram o movimento “Black Lives Matter”, que levantou debate importante sobre a truculência policial e o racismo nas sociedades ao redor do mundo. West segue na contramão. Há algumas semanas, promoveu um desfile de moda em que os modelos usavam roupas escritas “White Lives Matter”. Questionado sobre a manifestação nas vestimentas, ele criticou o movimento contra o racismo por “desconsiderar que vidas brancas também importam”.