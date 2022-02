A decisão de Justiça sobre o processo de Neymar contra Zelia Duncan

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Não sou de futebol, mas Neymar me parece até agora uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão. Quer respeito? Dê-se a ele e mostre serviços. Ah, e pague seus impostos!”. Postada no Twitter em setembro passado, esta declaração de Zelia Duncan ofendeu Neymar a ponto de ele entrar com um processo por difamação contra a cantora. Ela alegou ter apenas exposto sua opinião, sem ofender ou ultrapassar os limites da liberdade de expressão.

Neymar estava irredutível. E, no fim de janeiro, afirmou que não aceitava as explicações da artista, além de reiterar a exigência de um pedido público de desculpas. O atacante pediu esclarecimento de onze pontos que teriam ferido a sua honra – a “decepção como cidadão” parece ter sido o que mais doeu.

Pois bem. Nesta quinta (3), o juiz José Fernando Steinberg, que em novembro havia negado a Neymar o sigilo de Justiça, decidiu extinguir o processo. O magistrado explicou em sua decisão que na ação movida pelo jogador não existia a possibilidade de litigância, afinal, o que ele pedia eram explicações. Sendo assim, se quiser seguir com a reclamação, o atleta do Paris Saint-Germain deverá entrar com um novo processo – uma queixa-crime.