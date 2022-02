‘Gosta de humilhar os outros’: atores se queixam de colega de ‘Pantanal’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Teve muita meditação coletiva e contemplação de pôr do sol durante as gravações do remake de Pantanal, a próxima trama global das 9, prevista para estrear em março. Postados nas redes, os vídeos que exibem um elenco unido e sorridente, porém, não contam toda a verdade sobre a temporada de três meses em que a turma envolvida com a novela passou imersa na deslumbrante paisagem de Mato Grosso do Sul.

Segundo nomes estelares, um integrante da trupe se encarregou de cortar o bom clima — o veterano Osmar Prado, 74 anos, que tocava nas feridas alheias e não se cansava de humilhar sobretudo os mais jovens. “A convivência não foi fácil, ele é muito autoritário”, explica um dos colegas. Osmar, que vai dar vida a um personagem ora gente, ora sucuri, se diz surpreso: “Por que os que falam isso de mim não mostram a cara?”. As cenas dos próximos capítulos prometem.

Publicado em VEJA de 9 de fevereiro de 2022, edição nº 2775