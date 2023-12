A decisão da Suprema Corte de Michigan que favorece Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Suprema Corte do Michigan decidiu que o ex-presidente americano Donald Trump poderá concorrer à Presidência em 2024. Nesta quarta-feira, 27, o órgão permitiu que ele apareça nas cédulas de votação das primárias republicanas no estado — um dos principais campos de batalha da disputa presidencial. A decisão ocorre pouco depois de uma determinação da Suprema Corte do Colorado, que removia Trump da cédula de votação no estado por seu papel no ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Após a resolução de hoje, Trump voltou a dizer que o pleito que deu vitória ao presidente Joe Biden, foi roubado. “Temos que evitar que a eleição de 2024 seja fraudada e roubada como roubaram a de 2020”, escreveu o ex-presidente, em sua plataforma de mídia social, a Truth Social.