A curiosa relação das palavras mais buscadas no Google no Carnaval

Em ordem, nos últimos sete dias, as dez palavras mais buscadas no Brasil foram: “clima”, “carnaval”, “tradutor”, “google”, “whatsapp”, “flamengo”, “youtube”, “palmeiras”, “corinthians” e “bbb” . A Imperatriz, vencedora do Carnaval 2023 no Rio de Janeiro, foi a escola de samba mais buscada no Google no Brasil dentre as 12 integrantes do Grupo Especial. O pico de interesse por Imperatriz ocorreu com o anúncio da campeã do desfile.

Ainda segundo a assessoria do site de buscas no país, “Quem foi a rainha da Imperatriz?”, “onde fica a Imperatriz Leopoldinense?”, “quem desfilou na Imperatriz?” e “qual foi o enredo da Imperatriz?” foram as perguntas sobre a agremiação com maior crescimento no Brasil na comparação dos últimos sete dias com o período anterior. Já a Mocidade Alegre, ganhadora em São Paulo, foi a terceira escola de samba mais buscada no Google no Brasil dentre as 14 participantes do Grupo Especial de SP. A liderança no interesse de busca ficou com a Gaviões da Fiel.

Escolas de samba do RJ (Grupo Especial – Primeira Divisão) mais buscadas no Brasil nos últimos sete dias:

Imperatriz Mangueira Beija-Flor Salgueiro Portela Mocidade Grande Rio Império Serrano Paraíso do Tuiuti Unidos da Tijuca Viradouro Vila Isabel

Escolas de samba de SP (Grupo Especial – Primeira Divisão) mais buscadas no Brasil nos últimos sete dias:

Gaviões da Fiel Mancha Verde Mocidade Alegre Dragões da Real Estrela do Terceiro Milênio Independente Tricolor Rosas de Ouro Unidos de Vila Maria Império de Casa Verde Barroca Zona Sul Tom Maior Acadêmicos do Tatuapé Águia de Ouro Acadêmicos do Tucuruvi

