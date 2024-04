A curiosa explicação interna para tanto remake na grade da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Renascer, Pantanal, Elas por elas… Não são poucos os exemplos de remakes recentes na grade da TV Globo. A tendência tem uma explicação quase poética, na fala de Valéria Beltrão, gerente de Insights Integrados da emissora.

“Se a gente pensar que 30% dos brasileiros sofrem com algum distúrbio de ansiedade, chegar em casa e entrar em contato com um conteúdo que dá esse quentinho no coração, de uma época em que já aconteceu, que aquelas questões já foram resolvidas, serena a alma. E tem duas formas da gente olhar essa nostalgia. A primeira é a de que a história já foi contada e a pessoa vai lá e assiste novamente. A outra perspectiva para essas histórias familiares é o que a gente vive hoje com os remakes. Como em Renascer, que traz elementos da contemporaneidade. Em 2023, cerca de 2 bilhões de manifestações digitais foram sobre nostalgia. É muita coisa, e mostra o quanto a gente precisa voltar para um momento mais leve e mais tranquilo”.

A gerente apresentou um estudo sobre o audiovisual no Brasil e destacou alguns hábitos de consumo dos brasileiros, durante o Festival Acontece, realizado na quinta-feira, 11, no qual a coluna teve acesso.