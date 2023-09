A curiosa exigência da ativista global Maha Mama para evento no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O pessoal da organização da Semana de Inovação 2023, um dos maiores eventos de inovação pública da América Latina, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), do Ministério da Fazenda, do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (Flacso) ficou surpreso com a simplicidade da ativista e palestrante Global Maha Mama. Perguntada sobre quais exigências teria para comparecer ao evento para palestrar, ela foi direta: “Quero comer o melhor bife acebolado com batata frita de Brasília”.

Maha, hoje cidadã brasileira e residente em Paris, ficou 30 anos presa no Líbano por ser apátrida – o Brasil foi o único país do mundo a acolhê-la. Ela foi conquistada pelo prato através da família da periferia de Belo Horizonte (MG), que a recebeu junto a seus irmãos quando chegaram ao Brasil em 2014. Maha fará o encerramento do evento, que já conta com cinco mil inscritos, e acontece entre os dias 7 e 9 de novembro na Enap em Brasília.

