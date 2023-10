A crítica a Cauã Reymond por atuação aos gritos em ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cauã Reymond, que vive Caio em Terra e Paixão, protagonizou um embate com Tony Ramos (Antônio La Selva), seu pai na trama, no capítulo desta segunda-feira, 9. As cenas, no entanto, repercutiram nas redes sociais com comentários sobre a atuação do ator. “A atuação de Caio/Cauã Reymond está muito vergonha alheia”, comentou um telespectador no X (antigo Twitter). Outros criticaram também o sotaque do artista. Nesse mesmo capítulo, a novela registrou a melhor audiência do horário desde a exibição do último capítulo de Pantanal, com 34 pontos no Rio de Janeiro.

