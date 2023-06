A constrangedora piada ‘ecossexual’ de humorista para Sergio Marone

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após afirmar que é “ecossexual”, termo que seria criado para designar quem tem atração por pessoas que cuidam do meio ambiente (pois é!), Sergio Marone foi alvo de piada do humorista Eduardo Jericó durante cerimônia de premiação do Festival de Vassouras, no sábado, 24. “Sergio, venha receber essa planta. É muito importante valorizar os ecossexuais”, disse o rapaz, segurando um imenso vaso de plantas. Após longo silêncio, o ator se dirigiu ao palco. Ignorou o microfone e apenas abraçou o humorista. Na insistência dele, ainda segurou o vaso por breves segundos. “Você está muito sexy segurado essa planta. Parabéns”, disse Jericó, arrancando alguns tímidos risos da plateia. Na sequência Hugo Bonemer, um dos apresentadores da noite, também apareceu no palco segurando outro vaso – em alusão à uma tentativa de chamar a atenção de Marone. Sua colega de palco, Maytê Piragibe brincou: “Você é vegano né. Gosta de uma planta”. Ideia de jerico.

