Festival de cinema homenageia mulheres em noite repleta de famosos

Atores, atrizes, diretores, produtores de cinema e apaixonados pela sétima arte brilharam no tapete vermelho do encerramento da 2ª edição do Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café, sul-fluminense, no sábado, 24. A noite de gala contou com homenagem às atrizes Rosamaria Murtinho e Lilian Lemmertz, representada por sua filha Julia Lemmertz. Após meia-noite, teve parabéns coletivo para o aniversariante Hugo Bonemer que, ao lado de Maytê Piragibe, foi mestre de cerimônias do evento. Amanda Lee e Marcelo Faustini recepcionaram os convidados no tapete vermelho, com entrevistas ao vivo para o canal do festival.

Entre os que passaram por lá: Caio Blat e Luisa Arraes, Isabel Fillardis e o namorado Well Aguiar, Carlos Vereza, Nívea Maria, Raymundo de Souza, Bárbara Borges e Iran Malfitano, Juliana Silveira, Sergio Marone, Rafael Calomeni e Maite Padilha. Sob organização de Bruno Saglia e a irmã Jane Saglia, a edição 2023 premiou Horizonte na categoria Melhor Filme de Longa-metragem. Ao todo a produção levou quatro troféus “Grão de Ouro”: Rafael Calomeni levou como Melhor Direção; Melhor atriz coadjuvante, com Alexandra Ritcher; e Melhor Atriz, Ana Rosa. Na categoria Melhor Documentário, Rosa – a narradora de outros Brasis, de Valmir Moratelli (este que vos escreve) e Libário Nogueira. Nos quesitos técnicos, quem levou a melhor foi Vermelho Monet, com Melhor edição de som, Melhor fotografia, Figurino e Direção de Arte.

A seguir, a lista completa dos premiados:

– Melhor edição de som – Vermelho Monet

– Melhor fotografia – Vermelho Monet

– Melhor documentário Longa-metragem – Rosa: a narradora de outros Brasis

– Melhor Direção de Arte – Vermelho Monet

– Melhor Figurino – Vermelho Monet

– Melhor Roteiro de Curta-metragem – O último domingo

– Melhor Direção de Curta-metragem – Única saída

– Melhor Animação de Curta-metragem – Era uma noite de São João

– Melhor Ficção de Curta-metragem – Teatro de máscaras

– Melhor Documentário de Curta-metragem – Cabocolino

– Melhor filme regional de Curta-metragem – Os esquecidos

– Melhor filme de Curta-metragem Mostra Rio – A menina e o mar

– Melhor filme de animação de longa-metragem – Chef Jack

– Melhor montagem de Longa-metragem – Capitão Astúcia

– Melhor Ator Coadjuvante de Longa-metragem – Rafael Pereira (Armário Mágico)

– Melhor Atriz Coadjuvante de Longa-metragem – Alexandra Ritcher (Horizonte)

– Melhor Ator de Longa-metragem – Fernando Teixeira (Capitão Astúcia)

– Melhor Atriz de Longa-metragem – Ana Rosa (Horizonte)

– Melhor Roteiro de Longa-metragem – Capitão Astúcia

– Melhor Direção de Longa-metragem – Rafael Calomeni (Horizonte)

– Melhor Filme de Longa-metragem – Horizonte