A chocante verdade da série de TV sobre quem matou Michael Jackson

Investigação realizada pelo site TMZ promete revelar uma verdade chocante sobre a morte de Michael Jackson. O documentário Who Really Killed Michael Jackson (Quem Realmente Matou Michael Jackson, em tradução livre para o português) estreia nesta terça-feira, 6, na Fox dos Estados Unidos. A proposta é explorar as controvérsias sobre quem teria sido o responsável pela morte do cantor, após sofrer parada cardíaca causada pelo uso de um anestésico em junho de 2009.

O médico que administrava os remédios do cantor, Conrad Murray, foi condenado por homicídio culposo. Porém, ele alega em depoimento que vários outros profissionais estavam envolvidos na overdose do artista. “Michael Jackson era um viciado em drogas e um mestre em manipulação. Eu não o habilitei em nenhum momento durante seu vício. Eu nunca faria isso. Eu me importava demais com Michael”, diz.

A produção revela que Michael tinha 19 identidades falsas, que ele usava para comprar medicamentos diferentes. O cirurgião plástico Harry Glassman, que atendia ao cantor, diz que Michael foi o culpado pela própria morte, ainda que tenha tido “muita ajuda da comunidade médica”. O documentário, como se prevê, vai fazer barulho nas investigações então dadas como encerradas.

