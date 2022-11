A cena que está dando o que falar na série ‘The White Lotus’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sucesso de crítica e de público, a série The White Lotus, original da empresa HBO Max, estreou no domingo, 30, sua segunda temporada. Tendo ganhado dez Emmy’s pela temporada de estreia, agora a trama se passa na Itália, com muito suspense, sexo e crimes. Em um dos novos episódios, uma cena de nudez explícita é muito comentada por pessoas que acompanham a série. O trecho mostra, da perspectiva de alguém olhando ao espelho, uma atriz mais próxima do vidro, enquanto o galã britânico Theo James abaixa a bermuda e fica nu diante das câmeras. Essa parte do episódio foi suficiente para inflamar os telespectadores, que foram às redes comentar a nudez. James contou, em entrevista ao portal ET, que “a versão original que filmamos foi um pouco explícita demais. Então, fizemos uma versão mais sutil. Foi diminuído, um pouco, o nível de exposição”.

pic.twitter.com/VfEWtmNR03 — no context the white lotus (@oocwhitelotus) October 31, 2022