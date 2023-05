A cantora-fenômeno mais ouvida do Brasil, voz de ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Castela, a “boiadeira”, como é conhecida nas redes sociais, tem mais de 13 milhões de ouvintes mensais e entre parcerias e lançamentos solos, se tornou a artista mais ouvida no YouTube Brasil, superando a marca de Marília Mendonça e que já deixou até Anitta para trás. A jovem, de 19 anos, emplacou sete sucessos no Top 50 do Spotify Brasil: Nosso Quadro, Bombonzinho, Duas Três, Dona de Mim, Palhaça, Covardia, Roça em Mim e Não Para. Com letras que misturam símbolos da cultura sertaneja, como a bota e o chapéu, a uma linguagem moderna e mais atual.

Além disso é trilha sonora da novela das 9 da TV Globo, Terra e Paixão, que alavancou ainda mais o seu nome. Ela regravou Dona de Mim e a clássica Sinônimos com Chitãozinho & Xororó para a abertura.

Ana Flávia Castela foi criada em Sete Quedas, cidade que faz fronteira com o Paraguai, no interior do Mato Grosso do Sul. Está se consolidando no mercado nacional e já abriu shows para turnê internacional, com três cidades em Portugal nas próximas semanas. Os hits da boiadeira também dominam o TikTok, aplicativo responsável por criar fenômenos musicais de artistas pouco badalados.

Ela ganhou visibilidade no mercado nacional com a música Pipoco, de 2022, parceria com Melody e DJ Chris no Beat, em uma união do sertanejo com o funk, que já acumula mais de 167 milhões de reproduções nas plataformas digitais. No Instagram, Castela possui mais de sete milhões de seguidores e é sempre elogiada pelo jeito simples de se comunicar, com momentos divertidos em casa, nos bastidores dos shows e inúmeras vezes sem maquiagem ou grandes produções.

Continua após a publicidade

Siga