A campanha que envelhece celebridades contra Bolsonaro

Atualizado em 5 out 2022, 13h15 - Publicado em 5 out 2022, 15h00

Por Gustavo Silva Atualizado em 5 out 2022, 13h15 - Publicado em 5 out 2022, 15h00

Se um usuário de rede social entrar em algum tópico sobre eleições, verá uma movimentação intensa de troca de acusações entre apoiadores de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Há até espaço para brincadeiras. É nesse contexto que jovens estão utilizando imagens fakes de famosos, a fim de abalar o apoio de bolsonaristas, depois da polêmica envolvendo o chefe do Executivo com a maçonaria. Beyoncé, Taylor Swift, Dua Lipa, Anitta, Mariah Carey, Lana Del Rey, Ariana Grande e outras superestrelas internacionais estão tendo suas imagens envelhecidas em aplicativos de montagem. Suas fotos são utilizadas para a criação de contas falsas, de pessoas que supostamente estariam deixando de apoiar Bolsonaro no segundo turno. “Me arrependo muito de apoiar ele… E apoiarei Lula agora”, informa um perfil com a foto da cantora Anitta envelhecida digitalmente.

ME CHAMO VERA! EU E MINHA FAMILIA ERAMOS TODOS BOLSONARO 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 MAS DEPOIS DE HOJE DEUS ABRIU NOSSOS OLHOS! E VAMOS VOTAR NO LULAR, NOSSA IGREJA TA MT TRISTE COM TUDO ISSO E NÃO VAMOS FICAR QUETOS PERANTE UMA SITUAÇÃO COMO ESSA 👹🙏🏼😭🇧🇷 O BRAZIL CLAMA POR AJUDA pic.twitter.com/aRPvKsOJGk — VERA TEBALDA 🇧🇷CRISTÃ 👊🏻 PATRIOTA 🇧🇷 (@bluenjordan) October 4, 2022

Isso aqui me pegou pic.twitter.com/iym7S6NQ58 — Leticia Rudra (@AhRudraoo) October 4, 2022

Sou mãe dessa família linda, sou conservadora e toda minha família agrada a Deus, Estou decepcionada com o nosso presidente, meu voto agora é 13, pela Família e pela Igreja🙏🏻🇧🇷 pic.twitter.com/cWXomMF7Cl — maria 🇧🇷 (@futurehadid) October 4, 2022

Essa é minha filha no congresso de missões de jovens na igreja assembleia e pelo bem dela e de nós cristãos, não votarei mais nesse homem que nos enganou e agora está servindo ao diabo! Protejam a família! Agora sou 13 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/jRgkT9Vt4G — Andreia 🇧🇷 (@AndreiaDeDeus13) October 4, 2022

Não gente juro KKKKKKKKKK pic.twitter.com/MaqmdBgeU6 — PEDRAO (@Itspedrito) October 4, 2022