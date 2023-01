A briga de Antônio Fagundes com plateia de teatro; polícia intervém

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cerca de 50 pessoas se revoltaram com a decisão de Antônio Fagundes de impedi-las de entrar no Teatro Clara Nunes, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, no sábado, 14. Em cartaz com a peça Baixa Terapia, Fagundes não tolera atrasos. A polícia chegou a ser chamada para conter parte do público, que chegou a esmurrar as portas. Parte dos espectadores atrasados ameaçou funcionários do teatro após negativa para devolução do dinheiro. A confusão foi tão grande que a polícia militar foi acionada para controlar os ânimos.

Em nota enviada à coluna, a produção da peça informa que:

Entendemos plenamente as dificuldades, principalmente nas grandes cidades, de se programar para cumprir as regras de um evento com horário marcado: o trânsito pesado, às vezes a chuva, uma blitz ou até mesmo a insegurança da própria cidade. Assim como também entendemos que imprevistos pessoais muitas vezes nos pegam de surpresa.

Porém, independentemente de qualquer situação adversa nós precisamos adotar uma única política de compromisso com o público para que sejamos justos e respeitosos. A peça Baixa Terapia começa rigorosamente no horário marcado – com relógios acertados pelo horário de Brasília – e não é permitida a entrada na sala de espetáculos após o início da sessão. Esta informação está amplamente divulgada em todo nosso material de divulgação e no site de vendas de ingressos.

Nosso único objetivo é preservar o espetáculo para todos os espectadores que já se encontram na sala assistindo à peça em curso. Todos nós sabemos o transtorno e incômodo que pessoas entrando atrasadas numa sala escura, falando, usando a lanterna dos celulares e procurando seus lugares para se sentar trarão injustamente aos demais espectadores, aqueles que se programaram para chegar com antecedência ao Teatro. Vale ressaltar que em todas as sessões, no horário marcado, mais de 95% do público já se encontra sentado dentro da sala pronto para assistir ao espetáculo.

No caso do Teatro Clara Nunes no Shopping da Gávea você precisa, se for o caso, estacionar o seu carro no subsolo ou na cobertura do prédio ou desembarcar na entrada principal do shopping no térreo, caminhar pelos corredores para localizar o Teatro no terceiro piso e aí então entrar na sala e achar o seu lugar. Assim, para que você esteja na sala no horário em que o espetáculo começa é necessária a chegada ao Teatro com antecedência.

Com todo nosso respeito e carinho, temos certeza de que você ficaria muito desconfortável em perder cenas da peça com pessoas falando e passando na sua frente enquanto o espetáculo acontece. Nós da Produção precisamos pensar em todos e entendemos, portanto, que essa é a melhor regra de convívio e respeito para que o público possa se divertir, se emocionar e viver a melhor experiência no Teatro.

Volte! Você será sempre muito bem recebida (o)!