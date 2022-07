A brasileira que é novo rosto da campanha que teve Charlize Theron

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Isabella Santoni fechou parceria com a grife suíça Breitling. A atriz viaja para Miami na próxima segunda-feira, 11, onde participará de ações com a marca que conta com Brad Pitt e Charlize Theron como seus garotos-propaganda. Santoni deu vida a personagens em novelas como A Lei do Amor, e está confirmada na próxima temporada de Dom, série original da Amazon Prime Video. Na trama, ela é Viviane, uma das criminosas que acompanham Pedro Dom (Gabriel Leone), assaltante que ficou conhecido nos anos 2000 como “bandido gato”.