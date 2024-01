A brasileira de quem Lewis Hamilton não desgruda de folga no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 38 anos, Lewis Hamilton foi visto curtindo na virada de ano com a modelo carioca Juliana Nalú, 25, em Trancoso, na Bahia. Ex-affair de Kanye West e ex-namorada de L7nnon, a brasileira já foi flagrada com o astro da Fórmula 1 outras vezes, incluindo uma viagem à Antártida, no início de 2023. Agora o piloto, em seus últimos dias no país, foi fotografado mais uma vez na noite desta terça-feira, 2, deixando um restaurante japonês na zona sul do Rio de Janeiro, com a modelo ao seu lado.