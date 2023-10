A babá brasileira das Kardashians

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 3 out 2023, 17h46 - Publicado em 4 out 2023, 11h00

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 3 out 2023, 17h46 - Publicado em 4 out 2023, 11h00

A brasileira Andreza Cooper, 37, natural do Rio Grande do Norte, trabalha hoje com Khloé Kardashian e cuida da primogênita da socialite, True, 5. Ela possui uma boa relação com família e inclusive já ganhou festa de aniversário com direito a bolo e presentes. Porém, além da Kardashian, Andreza já trabalhou com outros nomes de Hollywood, como o humorista Kevin Hart e a atriz Jordana Brewster. Com o trabalho de babá das celebridades, Andreza já passou por histórias difíceis de imaginar. Uma delas foi quando conheceu o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama e Michelle Obama. Numa visita “surpresa” à Casa Branca, acabou tirando foto com o então presidente.

Publicidade

Siga