A ausência mais sentida no polêmico cruzeiro de Neymar

Fora do cruzeiro de Neymar, o amigo do jogador, Gabriel Medina, curte férias na cidade de Preá, no Ceará. O surfista publicou uma foto na beira da piscina nesta quinta-feira, 28. Os seguidores do atleta elogiaram seu físico nos comentários da publicação. Apesar de muito próximo de Neymar, Medina não participou do Ney em Alto Mar, cruzeiro de quatro dias organizado pelo jogador. Internautas questionaram o motivo de sua ausência na atração, mas nenhum dos dois comentou a respeito.