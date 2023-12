Como imprensa internacional cita o extravagante cruzeiro de Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cruzeiro de Neymar começou nesta terça-feira, 26, saindo de Santos, São Paulo, rumo a Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, reunindo amigos do jogador e celebridades até o dia 29 de dezembro. O primeiro dia da viagem virou assunto na imprensa internacional. O jornal espanhol Marca, chamou atenção ao fato de que Neymar embarcou em seu navio mesmo com a grave lesão que sofreu no joelho esquerdo em um jogo da Seleção Brasileira, em outubro. “Neymar embarca em seu navio de cruzeiro apesar da lesão: três festas, cassino, shows. O navio sai de Santos no dia 26 de dezembro às 18h e ficará três dias em rota com o craque brasileiro a bordo”, diz a chamada da matéria.

Além da repercussão negativa na imprensa internacional, na primeira noite da viagem, o jogador virou assunto nas redes sociais, ao curtir uma das festas com os amigos após supostamente debochar de Bianca, irmã de Bruna Biancardi, mãe de sua filha recém-nascida, Mavie, em um vídeo que circula no X (antigo Twitter).