A ‘aula’ de Simone Tebet sobre feminismo no Debate VEJA

Simone Tebet, ao responder sobre ser feminista e ser contra o aborto, se irritou com o sacerdote Kelmon Luis da Silva (PTB). “Ser feminista é ganhar o mesmo que os homens. Meu feminismo é muito diferente do seu conceito de feminismo. Lamento sua visão seletiva, tenho dúvidas se teria coragem de me confessar com você. Eu defendo a vida. O feminismo no Brasil não pode ser entendido como pauta de esquerda, mas como pauta cristã”.

O sacerdote então retrucou: “Se a senhora é feminista como é o movimento feminista, a senhora atende e aprova o aborto. Então a senhora tem um feminismo particular só seu. Mas eu posso te atender em confissão, já que disse que é católica”.