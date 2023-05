A atriz que dá vida a Susana Vieira jovem em ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Formada em Artes Cênicas e Cinema, a carioca Paula Frascari, 37 anos, já tem quase vinte de carreira e encara um de seus maiores desafios: interpretar Susana Vieira. Ela dará vida à versão jovem de Cândida, personagem de Susana em Terra e Paixão, trama de Walcyr Carrasco que estreou na última segunda-feira, 8, na TV Globo.

Dona de um bar de uma cidade no Mato Grosso do Sul, ela descobre vários segredos dos moradores. “É uma mulher forte e poderosa, que guarda informações valiosas. Estou me inspirando e aprendendo com Susana”, diz Paula.

O primeiro contato entre Paula e Susana nos bastidores foi repleto de bom humor. “Ela me perguntou: ‘quem você faz?’. E eu: ‘eu faço você'”.

Frascari confessa que passou bastante tempo nos bastidores observando Susana para entrar em seu papel. Ela também contou com ajuda de uma fonoaudióloga para incorporar o sotaque sul-mato-grossense.

A atriz começou os trabalhos na Globo no seriado de Miguel Falabella – A Vida Alheia. Além disso, já interpretou Marília Pêra jovem em Pé na Cova e a própria Susana em Os Dias Eram Assim.