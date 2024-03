A apreensão da Polícia Federal na casa de Nicole Bahls: ‘Defaunação’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A apreensão de macacos na casa da influenciadora Nicole Bahls, no início de 2023, iniciou uma investigação da Polícia Federal (PF), que foi deflagrada nesta terça-feira, 12. Três pessoas foram presas na Operação Defaunação, contra a captura ilegal, receptação e tráfico de animais silvestres — inclusive espécies em extinção. Uma delas é um bombeiro, apontado como o chefe do esquema. Ela não é investigada na operação.

Segundo a PF, a quadrilha contava com a falsificação de documentos e selos públicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Os bichos eram pegos na mata, submetidos a maus-tratos e vendidos por até 120 mil reais nas redes sociais. Os agentes descobriram que pelo menos 120 macacos-prego foram traficados, incluindo macacos-prego-de-crista, ameaçados de extinção. Entre eles, estavam os apreendidos na casa de Nicole, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, após a PF comprovar que a documentação dos bichos era falsa — o que a influenciadora não sabia na época.

“Ontem tive a notícia que através desse caso conseguiram resolver um caso muito maior. Fiquei feliz por eles [Ibama] porque trabalham muito para salvar os animais. O trabalho deles é muito bonito. E no final das contas o que importa é isso. Sinto muita saudade, mas entendi a passagem deles na minha vida. Eu não poderia ser usada para influenciar maus-tratos de animais. Deus não ia permitir isso. O trabalho da Polícia Federal e do Ibama é muito sério, são pessoas que lutam muito para acabar com o sofrimento dos animais. Acompanhei de perto e fiquei admirada”, declarou a Quem.