A ansiedade de Marcelo Adnet para ver desfile de escola ‘petista’

As escolas do Grupo Ouro do carnaval carioca já começaram a desfilar na Marquês de Sapucaí, nesta sexta-feira, 9. Entre os nomes que vieram curtir os camarotes está Marcelo Adnet. O comediante é o compositor do samba enredo “Pede Caju Que Dou… Pé de Caju Que Dá!”, que irá embalar a Mocidade no Grupo Especial. “Particularmente hoje eu quero ver a Estácio e a Maricá. As duas eu acho que vem muito bem. A gente participou da disputa da Maricá, eu e meus amigos. Fomos a final e não venceu, mas mesmo participando e não vencendo, a gente fica com uma conexão com o samba vencedor. Então hoje eu vou cantar a todos os pulmões”.

A União de Maricá estreia na avenida com o empurrãozinho do deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá, com o enredo O Esperançar do Poeta, uma homenagem ao ofício dos compositores.