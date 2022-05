Foto de Bolsonaro em lancha com Elon Musk é montagem

É uma montagem a foto que mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado do empresário Elon Musk em uma lancha. Apoiadores do político espalharam diversos memes nas redes sociais após encontro recente entre os dois, que ocorreu em um hotel de luxo em Porto Feliz, em São Paulo. Na foto original, quem aparece no lugar de Musk é o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O registro é de dezembro de 2021, quando estavam de férias na praia do Guarujá. O conteúdo, portanto, é FALSO.

Onde foi publicado: Facebook, WhatsApp e Twitter.

Conclusão do Comprova: Circula nas redes sociais uma montagem em que Bolsonaro aparece em uma lancha ao lado do dono da Tesla e da SpaceX, o bilionário Elon Musk. A imagem falsa surgiu na internet depois que Musk visitou o Brasil, em 20 de maio. Na ocasião, ele se encontrou com Bolsonaro e empresários do setor de telecomunicações em um hotel de luxo na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Não houve passeio de lancha.

Ainda que o post possa ser entendido como parte de uma campanha bolsonarista para espalhar conteúdo inverídico sobre o encontro em tom de piada, diversos perfis no Facebook e no Twitter acreditaram na imagem e a passaram adiante com legendas como “pés descalços, bem à vontade, descontraídos e sem nenhuma pose ou formalidade nesse passeio” e “essa imagem é para deixar os petralhas com inveja”.

Musk tem sido festejado em grupos conservadores depois que anunciou a intenção de comprar o Twitter, ao mesmo tempo em que deu mostras de que deve alterar a moderação de conteúdo da plataforma em favor da “liberdade de expressão”. Acusado de censura por esses grupos, o Twitter alega que apenas age contra a desinformação e não permite comportamentos que violem as suas políticas.

O material no qual se baseia a peça é um post do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, em 18 de dezembro de 2021 — ele é quem aparece no lugar de Musk com uma camiseta azul escrito “Rochester”, enquanto Bolsonaro veste uma camiseta do Santos Futebol Clube. Na ocasião, ele e o presidente da República estavam de férias na praia de Guarujá, no litoral paulista. Guimarães foi indicado por Bolsonaro para a chefia do banco.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade. A classificação foi escolhida porque o perfil que divulgou a desinformação não é conhecido pela publicação de conteúdo humorístico, existem pessoas acreditando nela e não foi possível contatar a página para confirmar a sua intenção ao postar o material no Twitter.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance nas redes sociais. Até o dia 25 de maio, a postagem no Twitter tinha 2,8 mil retuítes, 220 tuítes com comentários e 22,8 mil curtidas. Já a publicação do Facebook alcançou 6,6 mil curtidas, 960 compartilhamentos e 1,4 mil comentários.

O que diz o autor da publicação: O Comprova tentou entrar em contato com a conta do Twitter que viralizou ao compartilhar a montagem e com o perfil no Facebook que depois espalhou o print na rede social. A página do Twitter não permite mensagens diretas. O perfil no Facebook não respondeu a mensagem.

Como verificamos: O primeiro passo foi analisar o material e procurar pelo conteúdo original na internet, por meio de buscas reversas de imagem. A pesquisa foi realizada com o Google, com apoio da ferramenta de checagem RevEye.

Os resultados confirmam que se trata de uma montagem — a foto foi publicada por diversos veículos de imprensa, como o G1 e o Poder360, em 18 de dezembro de 2021, e mostra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, no lugar de Elon Musk.

Algumas notícias também informam na legenda que a foto foi retirada do Instagram de Guimarães. Com a dica da data e da fonte, o Comprova chegou ao post original em sua conta. “Indo pescar em excelente companhia”, escreveu no dia, como pode ser constatado na imagem abaixo:

| Reprodução do Instagram – Imagem capturada em 25 de maio de 2022

Além disso, Max Guilherme, assessor especial de Bolsonaro, também publicou o encontro em uma embarcação da Marinha do Brasil. Segundo o G1, Bolsonaro ficou hospedado na instalação militar do Forte dos Andradas. Por volta das 9h, a comitiva dele saiu, mas o presidente seguiu na lancha para uma pescaria.

Para contextualizar o assunto, o Comprova consultou reportagens e outras fontes confiáveis de informação, como a agenda oficial da Presidência da República, a fim de entender o que de fato aconteceu durante a visita recente do bilionário Elon Musk ao Brasil.

A reportagem procurou ainda pelo tuíte que circula no Facebook e no WhatsApp, de autoria de uma página de apoio a Bolsonaro e ao Partido Liberal (PL) no Rio Grande do Sul. Não foi possível entrar em contato com o perfil através de mensagens. Não houve resposta do usuário que espalhou um print no Facebook.

Montagem da lancha

O post analisado pelo Comprova nesta checagem foi publicado em um grupo bolsonarista no Facebook. Ele mostra um tuíte de uma conta denominada “Partido Liberal – BolsonaroPL22/RS”. Na noite de 20 de maio, o perfil compartilhou a montagem com a legenda “Pra finalizar, um passeio de lancha! Aviso: não é fake!” junto a emojis de foguete, risada e uma bandeira do Brasil. O conteúdo teve mais de 20 mil curtidas e 2,8 mil compartilhamentos na plataforma.

Vários usuários no Twitter e no Facebook entenderam que poderia ser um material verídico. No Twitter, por exemplo, uma conta militarista escreveu: “Pés descalços, bem à vontade, descontraídos e sem nenhuma pose ou formalidade nesse passeio. Um é presidente do maior país da América Latina e o outro é o homem mais rico do mundo”, com o acréscimo da hashtag #BolsoMusk.

No Facebook, uma captura de tela da postagem no Twitter gerou comentários como “Se fosse o cachaceiro estaria em um iate cercado de corruptos”, “Simplesmente dois mitos mundiais”, “Isso mesmo presidente, você merece um passeio” e “Graças a Deus que praga e inveja não pegam” entre os mais relevantes da publicação. Esse fato sugere que parte significativa dos perfis que tiveram acesso à imagem acreditaram que era autêntica.

No post da página de apoio ao PL no Rio Grande do Sul no Twitter, a maioria parece repercutir as informações como uma piada ou um meme, mas alguns (tuíte 1, tuíte 2) questionam se a imagem compartilhada é uma montagem mesmo ou uma foto verdadeira.

Um usuário chega a duvidar se Elon Musk é uma boa aliança para o presidente Bolsonaro. “Quero muito acreditar que esse é dos nossos. Ainda tenho certa desconfiança”, escreveu. Outro parece acreditar na imagem e afirma que “postar essa foto não ajuda em nada a nação”, considerando-a uma “besteira” e “superficial” por acreditar haver coisas mais importantes para se preocupar, como educação e saúde.

Em 23 de maio, a revista Bula marcou a publicação no Twitter alertando para a falsidade da imagem. A conta de apoio ao PL gaúcho respondeu: “Mas alguém acreditou que a foto é verdadeira? Será que eles pensam que as pessoas não sabem distinguir fake de meme?”.

Encontro teve apenas reunião e almoço em hotel

O encontro de Bolsonaro com Elon Musk não teve passeio de lancha. O bilionário passou cerca de quatro horas em um hotel de luxo de Porto Feliz, em São Paulo, no dia 20 de maio de 2022. O evento foi fechado para a imprensa.

Segundo relato do jornal O Estado de S. Paulo, o dono da Tesla e da SpaceX chegou ao aeroporto executivo Catarina, nos arredores de São Paulo, por volta das 10h, em uma aeronave própria. Seguiu de carro até o hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz. Após posar para fotos, Musk se reuniu com empresários do setor de telecomunicações para discutir negócios envolvendo o serviço de satélite Starlink e depois com membros do governo. O empresário ficou para o almoço e deixou o hotel em direção ao aeroporto por volta das 14 horas.

De acordo com o jornal O Globo, o hotel Fasano Boa Vista, escolhido para o encontro, já recebeu celebridades como as modelos Kate Moss e Naomi Campbell e cobra diária de 2,9 mil reais a 11 mil reais. A publicação também não menciona passeios de lancha no roteiro do presidente.

A agenda oficial do presidente da República informa a partida de Bolsonaro de Brasília para Porto Feliz na manhã de sexta-feira, 20 de maio, e uma cerimônia do “Conecta Amazônia” na cidade paulista. Depois, a agenda relata voo para Curitiba, no Paraná, onde o político participaria de um evento religioso no sábado.

‘Memes’ bolsonaristas

Além da montagem da lancha, diversos conteúdos manipulados surgiram na internet após a visita de Musk ao Brasil. O próprio Bolsonaro publicou um “meme” em que aparece sentado em uma mesa ao lado do bilionário e do cantor Kanye West, indicando Osasco (SP), como a localização.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postaram imagens inverídicas de Bolsonaro e Musk comendo pastel e bebendo café. Uma delas foi desmentida pelo Fato ou Fake, do portal G1, e pelo site Boatos.org depois de ser compartilhada por outros usuários como se fosse verdade.

A repercussão na internet foi abordada em notícias do site R7, do jornal Folha de S. Paulo e da revista Isto É. A reportagem da Folha explica que a popularidade de Musk em grupos de extrema-direita ocorre depois que o empresário firmou um acordo para a compra do Twitter e sinalizou que pode diminuir a moderação de conteúdo na rede social.

