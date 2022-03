PATO COM LARANJA

Rende 4 porções

INGREDIENTES

.1 pato com cerca de 2 kg

.1 cenoura em pedaços

.1 cebola em pedaços

.1l de vinho branco

.Suco de 3 laranjas

.Alguns zestes de laranja (casca das laranjas cortadas em finas tirinhas, sem a pele branca, aferventadas em água por cinco minutos e escorridas)

.1 alho-poró (parte verde) em rodelas

.2 talos de salsão em pedaços

.2 talos de salsinha

.1 raminho de tomilho

.1 folha de louro

.50ml de azeite de oliva

.50g de manteiga

.125ml de licor de laranja

.Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

.Fatias de laranja para a decoração

PREPARO

1. Limpe bem o pato, interna e externamente. Tempere-o com sal, pimenta e reserve-o.

2. Em uma tigela, coloque a cenoura, a cebola, o vinho branco, o suco das laranjas, o alho-poró, os talos do salsão e da salsinha, o tomilho e o louro.

3. Misture bem, junte o pato e deixe-o marinar nesses temperos por cerca de seis horas.

4. Após, coloque o pato em uma assadeira e regue-o com o azeite de oliva. Passe o molho da marinada por um coador.

5.Asse o pato em forno médio (180C°), ou moderado (160C°), por cerca de 1 hora, até ficar macio e dourado, regando de vez em quando com o molho da marinada.

6.Retire o pato e deglace o fundo da assadeira, no fogo, com um pouco de água, mexendo com uma colher para que se soltem os resíduos que ficaram na assadeira. Passe pelo coador.

7. Em uma frigideira, aqueça a manteiga e faça um molho colocando a mistura coada do fundo da assadeira, os zestes e, por fim, o licor de laranja. Deixe por alguns minutos no fogo para o álcool evaporar.

8.Sirva o pato com esse molho quente, decorado com fatias de laranja.

