Para onde aponta a curva das pesquisas

Recapitulando as pesquisas da semana para discutir o que vem nesta reta final (votos válidos):

FSB/BTG

Campo: 9/11

Lula: 43,6%

Bolsonaro: 37,2%

Distância pró-Lula – 6,4 pp

IPEC/TVGlobo

Campo: 9/11

Lula: 51,1%

Bolsonaro: 34,4%

Distância 16,7 pp

Genial/Quaest

Campo: 10/13

Lula: 47,2%

Bolsonaro: 38,2%

Distância 9 pp

PoderData/Poder360

Campo: 11/13

Lula: 45%

Bolsonaro: 39%

Distância 6 pp

Datafolha/TVGlobo

Campo: 13/15

Lula: 47,8%

Bolsonaro: 35,1%

Distância 12,7 pp

Ipespe/Abrapel

Campo: 14/16 setembro

Lula: 47,8%

Bolsonaro: 37,2%

Distância pró-Lula- 10,6 pontos percentuais

As diferença média em votos totais dessas pesquisas está em 10,2 pontos percentuais pró-Lula. A distância era de 10,4% na semana anterior e 10,8% na outra. É uma curva, mas ainda não sei se é uma tendência. Prefiro ser cauteloso.

Apenas o IPEC dá Lula numericamente acima de 50%

Comparando com as pesquisas anteriores das mesmas empresas, temos apenas oscilações na margem de erro. Lula para baixo: FSB, Quaest, PoderData, Datafolha; Lula para cima: IPEC; Bolsonaro para cima: Ipespe, Quaest; Bolsonaro para baixo: Datafolha.

Esta variação apenas dentro da margem de erro mostra como o voto está consolidado. Tivemos pagamento do Auxílio Brasil para quase 22 milhões de famílias, as sabatinas do Jornal Nacional, o debate da Band, as manifestações do 7 de Setembro e, ao final, Bolsonaro só oscilou.

Oito de cada 10 eleitores diz ter certeza do voto, o que não significa que os outros 2 ao final decidam mudar de voto. O mercado de votos é pequeno, provavelmente menos de 10%. É suficiente, porém, para decidir a eleição, mas será preciso algo mais forte do que os ingredientes usados até agora.