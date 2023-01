Lula e o cercadinho

Em termos político, o 8 de janeiro foi a oportunidade mais importante para o presidente Lula da Silva do que a sua vitória nas eleições. O golpismo inaceitável do bolsonarismo radical abriu ao presidente uma janela de boa vontade que lhe permitiria ampliar a sua base de apoio não apenas no mundo político, entre congressistas e governadores, como também na sociedade.

Desde então, Lula fez alguns gestos corretos em busca dessa ampliação. Na sexta-feira, recebeu todos os governadores, elogiou o goiano Ronaldo Caiado publicamente e abriu as negociações sobre reforma tributária, compensação do ICMS e empréstimos do BNDES. A diferença com a falta de diálogo de Jair Bolsonaro é evidente.

Quando discursa, porém, Lula segue falando apenas aos seus eleitores à esquerda. A defesa de uma moeda comum com a Argentina, que tem chance zero de sair do papel neste governo, foi um gesto de apoio a Alberto Fernández. O motivo é fútil.