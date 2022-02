Jaques Wagner entre a Ondina e o Palácio do Planalto

Quarto maior colégio eleitoral do País, a Bahia se tornou uma fortaleza do PT desde 2002, quando Lula da Silva levou dois de cada três votos baianos contra José Serra. Depois de cinco vitórias seguidas e 16 anos de administração estadual petista, a dúvida baiana para a eleição presidencial desde ano não é se Lula da Silva vai levar a maioria, mas se a sua vantagem vai chegar a 4 milhões de votos já no primeiro turno. Porém, a Bahia é ao mesmo tempo é um porto seguro para o PT e um enigma para entender um eventual novo governo Lula

No roteiro original das eleições de outubro, o senador Jacques Wagner seria novamente candidato a governador, cargo que ocupou entre 2007e e 2014, com o aliado Otto Alencar, do PSD, como candidato à reeleição ao Senado. Mas Wagner tem expressado dúvidas se pretende voltar a ocupar o palácio de Ondina, residência oficial do governador da Bahia.

Amigo de Lula desde os anos 1980 quando ambos dividiam um chevete para abrir diretório do PT no interior baiano, Wagner se torna imediatamente o braço-direito de Lula na campanha se não for candidato. Ex-ministro do Conselho da República, do Trabalho, das Relações Institucionais, da Defesa, da Casa Civil e do Gabinete Presidencial, Wagner é um coringa. Em 2018, quando estava preso em Curitiba, Lula sugeriu Wagner como seu substituto e só depois da recusa é que procurou Fernando Haddad para ser o candidato a presidente. Em um eventual terceiro governo Lula, Wagner pode ser de ministro da Casa Civil ao da Fazenda.

A decisão de Wagner incorre riscos. Sem ele, é grande a possibilidade de o PT perder o governo da Bahia depois de quatro mandatos. O PT local não tem um candidato natural e o substituto seria o senador Otto Alencar, do PSD. Nessa hipótese, o governador Rui Costa seria candidato a senador. Falta combinar com os baianos.

Pesquisa da empresa Real Time, encomendada pela TV Record, mostra o ex-prefeito de Salvador ACM Neto em primeiro lugar nas intenções de voto com 45%, seguido de Wagner com 30% e o ministro bolsonarista João Roma com 9%. Sem o petista, a liderança de ACM Neto vai a 48%, Otto Alencar tem 17% e Roma 10%. Quando os entrevistados são lembrados que Otto pode ter o apoio de Lula, seu índice sobe a 28%, mas Neto ainda tem 44%.

Eleições na Bahia não são para amadores. Em 2006 e 2014, as pesquisas cravavam a derrota do PT até poucas semanas antes da eleição e, em ambos os casos, o partido venceu no primeiro turno. Mas mesmo os petistas reconhecem que Neto é um adversário mais sólido que os anteriores.

Quase a totalidade da direção nacional do PT quer que Wagner seja candidato a governador. Acha que entregar o governo da Bahia mesmo a um aliado como o PSD é um preço alto demais e, no limite, coloca em risco a supremacia do PT na região Nordeste.

Nas conversas, Jaques Wagner prometeu uma decisão até 13 de março. A definição tem implicações em vários níveis. Caso Wagner desista da candidatura, é mais que provável que o PT tente obter alguma vantagem do PSD, o partido de Gilberto Kassab. Já é dado de barato que Kassab vai apoiar Lula em um segundo turno contra Jair Bolsonaro, mas o apoio petista à candidatura do PSD na Bahia pode reabrir as negociações.