Viúva de ‘Chaves’ quebra silêncio sobre disputa pelo legado do comediante

A atriz Florinda Meza, intérprete da famigerada Dona Florinda e viúva de Roberto Bolaños (1929-2014), o Chaves, escreveu uma carta aberta nesta sexta-feira, 26, em que desabafa sobre o imbróglio que tirou os programas de Bolaños do ar e a relação conflituosa com os filhos do humorista. “Quero esclarecer que, até hoje, não processei ninguém, não é meu desejo e espero não me ver na necessidade de fazê-lo, por nenhum motivo. Nunca busquei conflito com os filhos do amor da minha vida. A última vontade de Roberto exige que eu intervenha para proteger seu legado, porque ele confiava em mim e assim dispôs em seu testamento. Se eles quiserem, podemos resolver isso imediatamente, é urgente que o riso retorne aos lares”, escreveu no texto publicado em espanhol e português.

Em 2020, no auge da pandemia, o contrato com a Televisa pelos direitos literários para as transmissões de Chaves terminou. Sem um acordo entre o canal e os filhos do cantor, a série saiu do ar em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Viúva de Bolãnos, escritora e intérprete, Meza disse que não foi convocada para as negociação, e que ficou sabendo pela mídia da suspensão das transmissões. “Em seu testamento, ele me nomeou como sua representante para proteger seus personagens de um mau uso. E que pior uso pode ser feito do legado de um gênio do que enterrá-lo, congelá-lo por quase quatro anos?”, questionou ela, afirmando que Roberto nunca se interessou pelo dinheiro e que não teria permitido que a série saísse do ar na pandemia, retirando “a alegria dos seguidores” no momento “em que mais precisavam”.

A viúva de Bolãnos ainda disse que espera que “qualquer produção que fale sobre ele se atenha à verdade e reflita o que Roberto pensava e sentia”. “Qualquer visão diferente disso não será sua biografia, será outra história, a imaginação de outra pessoa, cheia de fantasias para vender. Mas o personagem que leva o nome de Roberto não será realmente ele’, escreveu ela. Apesar de não citar nomes, o trecho parece se referir a Sem querer querendo, série biográfica sobre Roberto Bolaños produzida pelo MAX em colaboração de Roberto Gómez Fernández, filho do humorista. Em março, a imprensa mexicana noticiou que a atriz teria aberto uma ação contra a empresária e ex-assessora de Bolaños Maca Rotter, acusada de repassar informações sigilosas e íntimas à equipe da produção — segundo noticiado na época, Florinda não se opõe à existência de uma série sobre o ex-marido, mas teria exigido que os direitos sobre a vida do ator e de pessoas próximas a ele sejam respeitados.

À frente das negociações com a televisa, Roberto Gómez Fernández disse em entrevista recente a VEJA que sua maior preocupação e responsabilidade é conseguir garantir que as pessoas possam assistir a série original novamente, mas que ainda existem complicações nas negociações para que isso ocorra. “Apesar disso, tenho esperança que isso se resolva logo”, atestou ele, que declarou, anteriormente, que Florinda nunca participou das negociações com a Televisa e que não mantém uma relação próxima com a madrasta.

Roberto Bolaños e Florinda Maza ficaram juntos por 37 anos — ele deixou a ex-esposa, Graciela Fernández Pierre, mãe de seus seis filhos, para ficar com a colega de elenco, com quem se uniu em 1977. O casal manteve uma união estável até 2004, ano em que casaram oficialmente, depois que Bolaños se divorciou da ex-esposa, e ficaram juntos até 2014, quando o humorista faleceu, aos 85 anos.