Velma do ‘Scooby-Doo’, enfim, sai do armário como lésbica

Por Kelly Miyashiro 5 out 2022, 16h42

Após décadas de especulação de fãs da franquia Scooby-Doo sobre a orientação sexual da personagem Velma, o novo filme Trick or Treat Scooby-Doo (Doces ou Travessuras Scooby-Doo, em tradução livre), lançado na terça-feira, 4, nos Estados Unidos, revelou que a personagem é, de fato, lésbica. O longa ainda não está disponível no Brasil, mas uma cena vazada nas redes sociais mostra a nerd do grupo de investigadores se encantando por uma cientista chamada Coco Diablo. Ao conhecer a personagem, Velma fica envergonhada e lista rapidamente seus atributos: óculos incríveis, blusa de gola alta maravilhosa, obviamente inteligente e gosta de animais. Em outra cena, é possível ver a detetive toda derretida ao ser tocada por Coco. Confira:

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo”#Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK — Scooby-Doo History (@scoobyhistory) October 4, 2022

A discussão sobre a sexualidade de Velma não é uma novidade, já que no começo dos anos 2000, quando a Warner lançou os primeiros filmes live-action da franquia, o roteirista James Gunn tentou retratar a personagem como uma lésbica aberta e orgulhosa, mas o estúdio não aceitou a ideia. “Eu tentei. Velma era explicitamente gay no meu roteiro inicial [do filme Scooby-Doo de 2002]. Mas o estúdio continuou diluindo, tornando-se ambíguo”, relatou ele a um fã em 2020. Assim como no primeiro filme, na sequência, Scooby-Doo 2: Monstros à Solta (2004), a nerd até arranjou interesses amoroso, ambos homens.

Em 2020, Tony Cervone, o produtor da série animada Scooby-Doo! Mystery Incorporated (2010-2013), declarou que tinha intenção de representar Velma como lésbica – e não como bissexual. Ela até ganharia uma namorada, Marcie Fleach, se a produção tivesse tido mais tempo de produção. “Nós sempre planejamos que Velma agisse um pouco fora do personagem quando ela estava namorando Salsicha, porque esse relacionamento era errado para ela e ela tinha uma dificuldade tácita com o porquê”, escreveu Cervone em seu Instagram.