‘Vai na Fé’: quem é a atriz por trás do sucesso da “sincerona” Kate

Atual novela das 7 da Globo, Vai na Fé tem caído cada vez mais no gosto do público com seus enredos simples, porém bem construídos, de uma trama bem-humorada protagonizada por Sol (Sheron Menezzes). A atriz brilha com sua primeira protagonista, mas uma novata também tem se destacado: Clara Moneke, intérprete da “sincerona” e ousada Kate. Aos 24 anos, a jovem nascida em São Paulo, mas criada no Rio de Janeiro, é filha de uma brasileira com um nigeriano e faz teatro desde criança. A atriz também é figurinista e formada como palhaça de circo — ofício que já exerceu em hospitais e asilos.

Na história de Rosane Svartman, Clara interpreta a filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso), uma mãe solo batalhadora como Sol. Dona de um carisma avassalador, Kate se envolve com dois bandidos em Vai na Fé: o vilão Theo (Emilio Dantas) e Hugo (MC Cabelinho), capanga de um traficante do folhetim. Enquanto se divide entre as duas paixões, a personagem solta comentários engraçados e autênticos, como “Queria ter uma vocação, sabe, além de ser gostosa” e “E aquele gostoso ungido? Não rolou nada? Nem uma bitoca abençoada? Me alegra, amiga, com um fofoca gospel, por favor”.

O talento e o carisma da estreante foram descobertos por Marcelo D2, que a conheceu durante um dos bicos de Carla e a indicou para um papel em uma série. A atriz foi a última a ser escalada para Vai na Fé. Sorte do público.