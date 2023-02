‘Travessia’ apela até para “merchan” em novela da 7 para salvar ibope

A dois meses do fim e dando sinais de reação no Ibope, Travessia está apelando até para uma propaganda exibida na atual novela das 7, Vai na Fé, para alavancar um pouco mais sua audiência. Personagem de Vai na Fé, Marlene (Elisa Lucinda) atua como garota-propaganda do folhetim das 9. No capítulo exibido na segunda-feira, 27, a aposentada repercutiu o drama de Brisa (Lucy Alves). “Uma mentira muda a vida da gente mesmo”, refletiu a mãe da protagonista, Sol (Sheron Menezzes), que questionou se a idosa estava falando com ela. “Não, estou falando da Brisa, da novela. Fizeram uma maldade com ela e olha só para onde a vida da bichinha foi. Misericórdia”, lamentou a senhora.

A ação publicitária caseira não é inédita. Marlene já havia citado outros personagens da novela das 9 antes, como Ari (Chay Suede). Propositalmente, a trama do horário nobre retribuirá o “merchan”, já que nos próximos capítulos Moretti (Rodrigo Lombardi) também verá cenas de Vai na Fé pela televisão da prisão onde foi colocado na trama escrita por Gloria Perez.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, Vai na Fé registrou 25 pontos de audiência na Grande São Paulo. Já Travessia, 26. Os números acirram a competição velada entre os dois produtos da Globo.

Continua após a publicidade