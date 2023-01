‘Vai na Fé’, a brava investida da Globo para conquistar público evangélico

Substituta da esquecível Cara e Coragem a partir desta segunda-feira, 16, Vai na Fé ocupará o posto de novela das 7 da Globo com a intenção de abocanhar o público evangélico mais acostumado a acompanhar tramas bíblicas na Record. A protagonista Sol (Sheron Menezzes) é descrita como uma mulher batalhadora, mãe de família e evangélica. Em chamadas já disponíveis, ela aparece vendendo marmitas na rua, se esforçando pela sobrevivência do marido e dos filhos e frequentando uma igreja, da qual faz até parte do coral em que canta louvores. Por mais que a autora Rosane Svartman tenha dado declarações negando que seja um folhetim religioso, a luz jogada no assunto é, sim, inédita. As novelas da Globo sempre foram mais atreladas ao catolicismo, com padres e santos sendo figuras regulares em suas obras, e ao espiritismo, vertente que costuma render boas audiências ao canal. Essa é a primeira vez que a emissora destaca tanto cultos e pastores.

Na história, Sol foi uma dançarina famosa em uma comunidade carioca, sendo conhecida como a “princesinha do funk”. Com o passar do tempo, deixou a vida “profana” para virar uma mulher recatada. Entretanto, com as dificuldades financeiras impostas pelo desemprego do marido, ela se candidata ao posto de dançarina de um cantor de pop cafajeste, Lui (José Loreto). A experiência coloca em xeque os princípios da mocinha e a confronta com o círculo social conservador ao qual pertence.

A investida para representar os evangélicos não surgiu de forma aleatória: ela partiu de uma pesquisa feita com o público. “Num grupo de dez pessoas, de quatro a seis colocam a religião evangélica como sua religião. Isso quer dizer que o público evangélico não está necessariamente afastado da Globo”, explicou a autora. Para retratar essa fatia dos espectadores com respeito, Vai na Fé contará com consultores para evitar erros e até insultos à classe. Após o fiasco das últimas duas novelas das 7 no Ibope, Quanto Mais Vida, Melhor e Cara e Coragem, a Globo precisa mesmo rezar (ops, orar) para que a trama recupere o prestígio da faixa.