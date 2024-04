Três momentos de ‘Garotos Detetives Mortos’ que conversam com ‘Sandman’

Ambientado no universo de Sandman, de Neil Gaiman, a série Garotos Detetives Mortos, em cartaz na Netflix, deixa a sisudez de Sandman para trás e investe em uma narrativa ágil para conquistar um público mais jovem.

No enredo, dois garotos, Edwin, que morreu em 1916, e Charles, morto em 1980, se recusaram a ir para o mundo dos mortos e vivem entre nós como fantasmas, resolvendo mistérios dos vivos e também do além. A seguir, apontamos três momentos em que a série conversa com Sandman. Em tempo, a segunda temporada de Sandman foi confirmada, mas só deverá estrear em 2025.

A Morte

Edwin Paine e Charles Rowland estão em constante fuga da Morte. O lugar é um espaço burocrático e quando alguém morre e a Morte não consegue levá-lo, isso se torna um problemão. Na série, a personagem é interpretada por Kirby Howell-Baptiste, a mesma atriz que interpreta uma das irmãs de Sandman.

O Inferno

Devido a um “erro administrativo”, Edwin passa sete décadas no Inferno. O lugar, comandado por um triunvirato de Lúcifer, Belzebu e Azazel, também é o mesmo da série-mãe.

Quadrinhos

Os dois personagens foram apresentados originalmente a história Estação das Brumas, publicada em Sandman vol. 25. A série para a TV, no entanto, foi planejada como um spinoff de Doom Patrol (2019), da HBO Max, mas não vingou. Quando a Netflix assumiu o projeto, após o sucesso da série Sandman, eles voltaram o personagem para o universo de Neil Gaiman.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial