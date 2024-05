Tony Ramos é transferido para semi-intensiva e está lúcido, diz boletim

O ator Tony Ramos, 75 anos, recebeu alta do CTI do Hospital Samaritano Botafogo, neste sábado, 18, segundo boletim médico. Ele foi transferido para a Unidade Semi-intensiva, está lúcido e apresenta melhora progressiva do quadro. Ramos passou, na quinta-feira, 16, por uma cirurgia no cérebro para drenar um hematoma subdural, ou seja, um sangramento intracraniano.

Na manhã da quinta-feira, o veterano passou mal e cancelou seus compromissos. Atualmente, ele está em cartaz com a peça O Que Só Sabemos Juntos, ao lado de Denise Fraga, no Tuca (Teatro da PUC), em São Paulo. O Tuca anunciou o cancelamento das apresentações que aconteceriam neste final de semana, 17, 18 e 19 de maio e no próximo, dias 24, 25 e 26. Ainda não há previsão de alta.