‘Todas as Flores’ refaz cena de nudez de Paolla Oliveira – mas com homem

No topo das produções mais vistas do Globoplay atualmente, Todas as Flores refez uma cena de nudez icônica de Paolla Oliveira, mas com um ator. No quarto capítulo da novela de João Emanuel Carneiro disponível no streaming, Caio Castro, intérprete de Pablo, aparece em uma sequência quente com Letícia Colin, a Vanessa da trama. O casal de amantes surge nu na sacada de um apartamento, de forma quase idêntica à personagem Danny Bond (Paolla) na minissérie Felizes Para Sempre?, exibida pela Globo em 2015. A cena foi tão popular na época que o derrière da atriz foi o termo mais buscado do Google e comentado nas redes sociais na noite de 29 de janeiro e na manhã seguinte.

Paolla Oliveira relembrando os tempos de "Felizes Para Sempre" colocando o bumbum pra jogo com essas novas fotos👙 pic.twitter.com/PCUaI9Ejvd — Portal Ypis (@portalypis) October 16, 2021

No capítulo de estreia de Felizes Para Sempre?, os personagens Cláudio (Enrique Diaz) e Marília (Maria Fernanda Cândido) contrataram a garota de programa Danny Bond para apimentar a relação, mas o homem casado chamou a jovem para um segundo encontro, a sós. A personagem de Paolla chegou tirando a roupa e foi para a janela admirar a vista, deixando o público observando seu corpo desfilando de salto alto e fio dental.

Já em Todas as Flores, Pablo e Vanessa, noiva de Rafael (Humberto Carrão), se encontram em um apartamento e começam a transar em todos os cômodos do local, inclusive na sacada, onde ambos aparecem sem roupas.