The Walking Dead: protagonistas retornam em spin-offs; saiba onde assistir

The Walking Dead encerrou sua trajetória em 2022, após onze temporadas, mas deixou caminhos abertos para séries derivadas que, desde então, são aguardadas pelos fãs. Agora, esses spin-offs ganharam casa e data de estreia no Brasil. O Prime Video, da Amazon, anunciou o lançamento de quatro séries que transitam pelo universo da série de zumbis.

A primeira a entrar no ar, já nesta quarta-feira, 20, é Tales of the Walking Dead, minissérie antológica, com episódios independentes, com nomes pop no elenco, como Olivia Munn, Samantha Morton, Terry Crews e Parker Posey. A próxima a estrear será The Walking Dead: Dead City, em 3 de abril, acompanhando a incursão dos personagens Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), após o fim da série, em Manhattan.

As duas últimas são também as mais elogiadas pela crítica gringa. Em 19 de abril, estreia The Walking Dead: The Ones Who Live, que vai desenrolar o romance de Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) após o desaparecimento do protagonista na nona temporada. Por fim, em 3 de maio, o Prime Video disponibiliza The Walking Dead: Daryl Dixon, que, como diz o título, acompanha as aventuras do personagem Daryl (Norman Reedus) após a série original – e, curiosamente, ele deu um jeito de viajar até a França, onde o roteiro se passa.