‘The Changeling’: Brasil é paraíso místico em nova série do AppleTV+

Na tradição popular brasileira, é forte a presença de superstições e simpatias ligadas às mais diversas crenças ou contos folclóricos. The Changeling – Sombras de Nova York, nova série de fantasia e terror que estreia nesta sexta-feira, 8, no Apple TV+, bebe da cultura nacional para conceber a reviravolta de uma história inquietante: em uma viagem a Salvador, na Bahia, a personagem Emma (Clark Backo) vai até uma lagoa proibida, onde uma suposta bruxa — interpretada pela brasileira Teca Pereira — amarra uma fitinha em seu pulso. Três desejos, três nós — como nas tradicionais promessas do Senhor do Bonfim ou de Nossa Senhora Aparecida. Emma é advertida de que não pode, de jeito nenhum, cortar o adereço até que todos seus sonhos sejam realizados. De fato, desafiar a regra transforma a vida dos personagens em caos. Confira a cena liberada pelo Apple TV+ com exclusividade para VEJA:

Apesar de remeter aos cenários paradisíacos do Nordeste brasileiro (a série nomeia a lagoa do Abaeté, em Salvador), a cena foi filmada na Colômbia, conforme revelou Teca Pereira a VEJA. “Aquele momento foi muito forte. A cachoeira é maravilhosa e fica em uma área bem remota, bem no meio da natureza, tive de andar de burro para chegar até o local. E o barulho é tão alto que tive de dublar a mim mesma depois”, contou a atriz, que se divertiu nessa ponta internacional. Para interagir em cena com Clark Backo, a brasileira teve a ajuda de uma intérprete. “Esse trabalho foi satisfatório ao extremo para mim”, diz. Aos 71 e com 46 anos de carreira, Teca coleciona papéis em diversas produções da TV, cinema e teatro brasileiros. No streaming, interpreta Irene na série Pico da Neblina, da HBO.

The Changeling – Sombras de Nova York, baseada no livro best-seller do americano Victor LaValle, é descrita como “um conto fantástico para adultos”, e perpassa questões como paternidade, raça e gênero. A série é estrelada por LaKeith Stanfield, de Atlanta e Judas e o Messias Negro. Os oito episódios serão lançados semanalmente até 13 de outubro.