‘Terra e Paixão’: os poucos ‘felizardos’ que se deram bem com a trama

A novela Terra e Paixão chega ao afinal nesta sexta-feira, 19, com poucos altos e muitos baixos. Arrastada ao longo dos meses, a trama se perdeu em reviravoltas confusas e arcos repetitivos, e ainda desperdiçou o potencial de uma série de personagens que prometiam muito e não cumpriram nada — a protagonista Aline (Bárbara Reis), por exemplo, acabou relegada a fugir das insistentes tentativas de assassinato de Antônio La Selva (Tony Ramos), enquanto Cauã Reymond sofreu pra tentar fugir do papel caricato de Caio. Há, no entanto, quem saiu por cima da novela.

Dupla queridinha do público, Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) roubaram a cena com o romance do capanga “macho” dos La Selva com o garçom carismático do Naitendei, transformando os atores em fenômeno instantâneo. Amaury, que trabalha na televisão há anos, viu a carreira decolar e foi eleito como revelação do ano no Domingão com Huck. Já Diego, que brilhava nos palcos desde criança e também é drag queen, estreou com o pé direito nas novelas com Kelvin e, se depender do sucesso do personagem, deve ter todas as portas abertas daqui pra frente.

Em meio ao marasmo da trama dramática, outro ator que se destacou arrancando risadas do público foi Rainer Cadete, que viveu o italiano golpista Luigi. Simpático e cara de pau, o personagem vigarista caiu nas graças do público e ganhou cada vez mais espaço ao formar uma dupla cômica com Anely (Tatá Werneck). Juntos, os dois enrolaram metade da cidade, mas as artimanhas golpistas para arrancar dinheiro dos desatentos eram de menos na história em que tudo era resolvido com assassinato pelos ardilosos vilões Antônio, Irene (Gloria Pires) e Agatha (Eliane Giardini) — os veteranos, aliás, brilharam no papel, mas foram prejudicados com arcos cíclicos e cansativos. No fim do dia, Terra e Paixão fez rir melhor do que chorar.

