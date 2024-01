‘Terra e Paixão’ apela até a Nazaré Tedesco na reta final

Em sua reta final, Terra e Paixão apostou em um enredo reciclado para Irene (Gloria Pires) em seus últimos momentos na novela das 9 da Globo. A trama de Walcyr Carrasco e Thelma Guedes fez a malvada imitar o desfecho de Nazaré Tedesco, vilã icônica de Senhora do Destino (2004), de Aguinaldo Silva, ao sequestrar o filho de Graça (Agatha Moreira). No capítulo de terça-feira, 16, a mulher de Antônio La Selva (Tony Ramos) decidiu roubar Danielzinho (Bryan Robert) da ex-nora — mesmo ciente de que a criança não é fruto de Daniel (Johnny Massaro), morto no meio do folhetim.

Em Senhora do Destino, Nazaré, que começa a história roubando a bebê Lindalva (na versão mais velha interpretada por Carolina Dieckmann) de Maria do Carmo (Susana Vieira), também tenta roubar o “neto”, filho de Lindalva com Edgard (Dan Stulbach). Na trama de Aguinaldo Silva, a vilã devolveu a criança e depois se atirou de uma ponte. Em Terra e Paixão, Irene acabará encurralada pela polícia após ser traída por Vinícius (Paulo Rocha), que entregará a localização da criminosa nos capítulos finais. A personagem de Gloria Pires será convencida por Graça a devolver Danielzinho também. “Se você me entregar o meu filho, eu não vou deixar ninguém ir atrás de você, eu juro… Pelo amor de Deus, dá ele pra mim… Como é que você vai fugir com uma criança nos braços, Irene? Eu acredito no amor que você sente pelo Danielzinho, mas você está colocando a vida e o futuro dele em risco”, suplicará Graça. A vilã até vai se render, mas logo conseguirá fugir das autoridades novamente.

