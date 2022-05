‘Stranger Things’ e série de ‘Star Wars’: o que ver no streaming em maio

Maio será marcado por grandes lançamentos aguardados pelo público. Da nova temporada de Stranger Things à série Obi-Wan Kenobi, derivada de Star Wars, que trará de volta o vilão Darth Vader, confira cinco produções imperdíveis que chegam ao streaming este mês:

A Escada

Quando: 5/5

Onde: HBO Max

No ano de 2001, o escritor de romances criminais Michael Peterson ligou para a polícia para avisar que sua esposa, Kathleen Peterson, havia caído da escada e sofrido um acidente enquanto estava bêbada. Não demorou muito para a polícia descobrir que, na verdade, a mulher havia sido espancada até a morte — e Michael se tornou o principal suspeito. Baseada em uma história real, a minissérie, protagonizada por Colin Firth e Toni Collette, é a aposta do mês da HBO nas produções de suspense criminal.

O Soldado que Não Existiu

Quando: 11/5

Onde: Netflix

Ambientado na Segunda Guerra Mundial e também baseado em fatos, o longa-metragem de espionagem acompanha Ewen Montagu (Colin Firth, de novo), um juiz, espião e oficial de inteligência naval da Inglaterra responsável por planejar e executar, ao lado de outros dois agentes, a operação Mincemeat. O objetivo da operação era quebrar o controle de Hitler sobre a Europa e assim salvar milhares de vidas durante a guerra.

Teerã – Temporada 2

Quando: 13/5

Onde: Apple TV+

Continua após a publicidade

O thriller israelense da Apple TV+ apresentou em 2020 uma excelente primeira temporada, que venceu o Emmy Internacional de Melhor Série de Dramática, e agora ganha uma nova leva de episódios. Com a adição de peso de Glenn Close ao elenco, o drama continua a seguir a trajetória de Tamar Rabinyan (Niv Sultan), uma agente do Mossad — serviço secreto do Estado de Israel — em outra complicada missão na capital iraniana.

Stranger Things – Temporada 4, parte 1

Quando: 27/5

Onde: Netflix

Quase três anos após o lançamento da terceira temporada, Stranger Things retorna e se encaminha para seu grande final. Divida em duas partes, a quarta temporada dará continuidade a trajetória do (agora não tão jovem) grupo de amigos que precisa lutar contra terrores do mundo invertido. Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Max (Sadie Sink) estão no colegial, enquanto Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schnapp) tentam se adaptar à nova vida na Califórnia. Hopper (David Harbour), que sobreviveu à temporada anterior, aparece em uma prisão na Rússia. Mesmo distantes, todos os personagens voltam a encarar os seres monstruosos e uma nova ameaça: um monstro híbrido com características humanas.

Obi-Wan Kenobi

Quando: 27/5

Onde: Disney+

Ambientada dez anos após a transformação de Anakin Skywalker em Darth Vader, a nova série do universo Star Wars acompanha o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), que tem a missão de proteger o jovem Luke Skywalker no planeta Tatooine. A produção promete mostrar o que aconteceu com o maior vilão da cultura pop, aqui interpretado novamente por Hayden Christensen, entre os episódios 3 e 4, Ataque dos Sith e Uma Nova Esperança.