‘Sex/Life’: O casal da vida real por trás do sucesso picante da Netflix

A segunda temporada do drama erótico Sex/Life estreou recentemente na Netflix e já está no topo: a produção lidera o ranking das dez séries mais vistas no Brasil, deixando para trás o hit adolescente Outer Banks. A trama começa com Billie (Sarah Shahi), dona de casa do subúrbio americano com dois filhos para criar que se vê imersa no tédio cotidiano e saudosa das aventuras do passado. Enquanto a primeira temporada explorou a redescoberta dos desejos sexuais de Billie ao lado do então marido, Cooper (Mike Vogel), e o retorno de seu charmoso ex, Brad (Adam Demos), a nova fase da série se debruça sobre os reveses da relação com Brad em meio às cenas apimentadas que fizeram a história à la Cinquenta Tons de Cinza — Sex/Life é também uma adaptação literária, baseada no livro 4 Homens em 44 Capítulos — virar sucesso na plataforma. A química entre Billie e Brad, por curiosidade, é real também fora das telas: o casal assumiu um relacionamento em 2021, após a primeira temporada.

Em entrevista recente à revista americana The Hollywood Reporter, Adam Demos comentou sobre como é atuar ao lado de sua agora parceira. “Nos conhecemos como atores, e estamos muito cientes de que esse é o nosso trabalho, as linhas não ficam borradas”, disse. “Acho fácil atuar com ela porque há química ali, é claro. Em algumas cenas, pode ser fácil sentir o coração partido quando a vejo chateada, porque a conheço como pessoa”, completou o ator. Questionado sobre a química ter sido perceptível mesmo antes do relacionamento vir a público, Demos revelou: “Lembro-me de fazer cenas e pensar: ‘Oh, uau, isso é divertido. Isso parece elétrico. Eu me pergunto como isso está se traduzindo na tela, mas há algo [especial] em trabalhar com ela.’ O fato de as pessoas terem percebido isso é legal”.

Demos ainda comentou sobre sua cena de nu frontal que viralizou na primeira temporada, quebrando um tabu antigo do showbiz. “Foi interessante porque não achei que seria um negócio tão maluco quanto foi, com toda a especulação que se seguiu. Mas acho que todo mundo sabe que era uma prótese agora”, disse. Ele também ressaltou a importância de uma coordenadora de intimidade no set, algo que tem se tornado cada vez mais comum em produções que abarcam cenas de sexo e nudez. “Temos uma ótima coordenadora de intimidade, Casey Hudecki. Eles são muito importantes, quem você procura quando está preocupado, [para falar sobre] o que você quer fazer e o que não quer fazer”, explicou Demos. “Você não é forçado a fazer nada. Ainda pode ser estranho e desconfortável fazer essas coisas, mas é seguro e isso é o mais importante“, disse. “Não sei como os sets não tinham coordenadores de intimidade antes”, finalizou Demos.

