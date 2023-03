‘Outer Banks’: a caça ao tesouro juvenil que está bombando na Netflix

Praias, caça ao tesouro e confusão. Temperados com muito drama, os ingredientes principais dão o caldo certo para Outer Banks, série juvenil que está bombando na Netflix. Sua terceira temporada recém-lançada já lidera o ranking das dez séries mais assistidas em língua inglesa na plataforma, no Brasil e no mundo. Juntas, as três temporadas somam quase 214 milhões de horas consumidas globalmente. A premissa de Outer Banks é uma mistura de Os Goonies, clássico de aventura de 1985, com The O.C.: Um Estranho no Paraíso, série novelesca que embalou os jovens dos anos 2000 em uma trama de amor conturbado entre jovens ricaços da Califórnia.

O cenário de Outer Banks, do lado oposto do território americano, é um arquipélago de ilhas no litoral da Carolina do Norte, onde a população se divide entre Pogues e Kooks, o lado pobre e o rico, respectivamente. A rivalidade entre as tribos fomenta disputas e romances entre os jovens locais. O protagonismo é de um grupo de “pogues” liderado por John B (Chase Stokes), que resolve seguir a trilha deixada por seu pai, dado como desaparecido enquanto procurava um tesouro histórico. Em busca do pote de ouro no fim do arco-íris, o grupo de insurgentes se insere na clássica narrativa de adolescentes destemidos que bancam os detetives, driblando os pais, as autoridades e até mesmo criminosos – com a mensagem à la Stranger Things de que a amizade pode superar todas as dificuldades.

Na terceira temporada, que chegou à plataforma no último 23 de fevereiro, o grupo ganha novos aliados e inimigos poderosos, enquanto se aventura por novos ares na belíssima região do Caribe. O tesouro da vez? A lendária cidade perdida de Eldorado.