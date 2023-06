‘Sex and the City’: cinco participações especiais memoráveis da série

Sex and the City (exibida entre 1998-2004) foi responsável por eternizar a cena noturna nova-iorquina, repleta de glamour, vestidos brilhantes, sapatos de grife e rostos famosos — elementos capturados com precisão pela figurinista Patricia Field e pelos diretores de casting Ellie Kanner e Russell Gray. Com olhos de águia, a dupla reconheceu alguns dos rostos mais promissores daquela geração e os levou ao ar, fossem eles já consagrados ou não. Antes de conferir os novos episódios — e rostos — de And Just Like That… Um Novo Capítulo de Sex and the City, cuja segunda temporada estreou nesta quinta-feira, 22, na plataforma HBO Max, relembre cinco das melhores participações de celebridades no seriado:

Bradley Cooper

Episódio: They Shoot Single People, Don’t They?

Bradley Cooper teve seu primeiro trabalho audiovisual no set de Sex and the City, onde brevemente viveu o galã Jake, que Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) conhece em uma balada gay. “Solteiro, heterossexual e fumante”, como a protagonista o descreve, ele a leva para um passeio em um Porsche. Quando para em uma banca a fim de comprar cigarros, Jake encontra uma capa de revista estampada com a face de Carrie, capturada com olhar severo e desgastado sob a manchete “solteira e fabulosa?” Em crise, ela abandona o encontro casual. Para ganhar o papel, Cooper mentiu que sabia dirigir carros manuais — por isso, a mocinha volta para casa a pé, ao invés de aproveitar a carona.

Jon Bon Jovi

Episódio: Games People Play

Em um de seus poucos trabalhos como ator, Jon Bon Jovi vive outro dos pares românticos de Carrie. No episódio, a protagonista relutantemente passa a frequentar um escritório de terapia, descrente na eficácia do tratamento. Contrariada, ela visita uma psicóloga com quem não se dá bem, até que descobre algo de positivo na tarefa: a sala de espera, onde conhece Seth, que a chama para um jantar. Investindo em sua persona galante, Bon Jovi joga uma partida quente de Twister com Carrie. Ao fim da noite, ela descobre o motivo que o faz frequentar a terapia: “Sou péssimo com mulheres, depois que fazemos sexo, sempre perco o interesse.”

Alanis Morissette

Episódio: Boy, Girl, Boy, Girl…

No ano 2000, Alanis Morissette ainda era o rosto da juventude irreverente e provocativa da década de 1990 graças a suas composições ousadas no disco de estreia Jagged Little Pill. Quando a produção de Sex and the City decidiu abordar círculos mais novos e sexualmente libertos que os do quarteto principal, então, recrutaram a cantora, que faz uma pequena participação no começo da terceira temporada. Em uma festa repleta de jovens bissexuais, Carrie acaba em um “jogo da garrafa” e beija Alanis.

Lucy Liu

Episódio: Coulda, Woulda, Shoulda

Interpretando a si mesma, Lucy Liu participa de um dos conflitos mais engraçados e mesquinhos do seriado. Quando Samantha Jones (Kim Cattrall) passa a ter a atriz como cliente em seu escritório de relações-públicas, ela utiliza o nome da celebridade para conseguir uma bolsa Birkin para si, que, normalmente, estaria sujeita a uma lista de espera de cinco anos para compra. Quando é descoberta por Liu, ela perde tanto a cliente quanto o item de luxo.

Jennifer Coolidge

Episódio: The Perfect Present

A temporada final do seriado conta com um elenco de peso, incluindo a participação do bailarino Mikhail Baryshnikov, que vive o terceiro grande amor de Carrie e quase a leva a se mudar permanentemente para a França. No meio das estrelas, está Jennifer Coolidge, que vive Victoria, uma recém solteira suicida que descobre paixão pela criação de bolsas. Tentando ser boas amigas, as protagonistas vão a uma festa dedicada às suas invenções, uma mais cafona que a outra.