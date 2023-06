Alanis Morissette volta a se apresentar no Brasil em novembro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Doze anos após sua última vinda ao Brasil, a roqueira Alanis Morissette tem data marcada para retornar aos palcos nacionais: em 14 de novembro, ela comanda o estádio Allianz Parque, em São Paulo, para uma única apresentação solo na América Latina. Atualmente, a cantora viaja o mundo em turnê que comemora o 25° aniversário de Jagged Little Pill, disco que a rendeu sucessos como You Oughta Know e Ironic, além do Grammy de Álbum do Ano, prêmio máximo da indústria americana.

Junto ao anúncio do show, a produtora Live Nation oficializou sua parceria com o banco Santander, que resulta em pré-venda exclusiva e na opção de parcelamento em até cinco vezes para os clientes, duas a mais que a opção regular. A venda antecipada ocorre entre 20 e 21 de junho, enquanto o público geral poderá garantir seus ingressos no dia após, 22.

No repertório, Alanis deve cantar todo o repertório de Jagged Little Pill, além de outras faixas de sua carreira.