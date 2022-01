Série derivada de ‘O Senhor dos Anéis’ ganha nome oficial e teaser

A tão aguardada série derivada de O Senhor dos Anéis ganhou, nesta quarta-feira, 19, um teaser e teve, finalmente, seu nome revelado. Produzida pela Amazon Studios, a série se chamará O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder. A trama irá reforçar a seara de fantasias épicas em 2022 ao lado de House of The Dragon, do universo de Game of Thrones, e The Witcher: A Origem.

A história, desenvolvida por JD Payne e Patrick McKay, se passará durante a Segunda Era da Terra Média, milhares de anos antes dos acontecimentos dos livros homônimos de J. R. R. Tolkien e da famosa trilogia de filmes de Peter Jackson. A série irá explorar o momento em que os anéis foram forjados, além da ascensão e queda dos reinos.

A produção chega ao Prime Video, da Amazon, em 2 de setembro de 2022. Confira o teaser: