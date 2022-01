‘Game of Thrones’ e mais: fantasias épicas que ganharão derivados em 2022

Derivadas de franquias literárias que arrebanharam legiões de fãs ao redor do mundo, novas produções de fantasia épica e medieval vão tomar os canais de streaming este ano investigando o passado de mundos como Westeros e a Terra Média. Confira a seguir o que se sabe até o momento sobre três títulos envoltos em orçamentos exuberantes e altas expectativas:

House of the Dragon

Antes mesmo do final de Game of Thrones, em maio de 2019, os produtores da HBO já buscavam ideias para possíveis spin-offs da trama, um sucesso absoluto do canal. Histórias sobre o rico universo criado pelo escritor George R. R. Martin não faltaram, e a que vingou foi House of The Dragon. Baseada no livro Fogo e Sangue, a produção se passará dois séculos antes dos acontecimentos de Game of Thrones e contará parte da história da Dança dos Dragões, período de conflito em Westeros entre a família Targaryan. O foco será a luta pela sucessão do trono entre a rainha Alicent Hightower (Olivia Cooke) e a filha do rei Rhaenyra Targaryan (Emma D’Arcy). Martin, que já viu um corte bruto do primeiro episódio, rasgou elogios para o derivado como “visceral”. A série estreia este ano na HBO Max, ainda sem uma data marcada.

O Senhor dos Anéis

Continua após a publicidade

Envolta em muita expectativa, a série derivada de O Senhor dos Anéis chega ao Prime Video, da Amazon, no dia 2 de setembro. Desenvolvida por JD Payne e Patrick McKay, a história será ambientada durante a Segunda Era da Terra Média, milhares de anos antes dos acontecimentos da famosa trilogia de filmes de Peter Jackson e dos livros homônimos de J. R. R. Tolkien, incluindo O Hobbit. De acordo com o jornal Deadline, a Amazon Studios se comprometeu a desenvolver cinco temporadas, que custarão em torno de 1 bilhão de dólares (aproximadamente 5 bilhões de reais em cotação atual).

The Witcher: A Origem

Um dos sucessos recentes de fantasia da Netflix, a série The Witcher, protagonizada por Henry Cavill, vai ganhar um derivado chamado The Wicther: A Origem. A nova série será um prelúdio que mostrará as origens do primeiro bruxo do Continente e também abordará como o mundo dos elfos, homens e monstros se tornou um só. O elenco conta com nomes como Michelle Yeoh, Lenny Henry, Mirren Mack, Dylan Moran e Jacob Collins-Levy. The Witcher: A Origem chega ao streaming este ano mas ainda não possui data de estreia confirmada.