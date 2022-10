Selena Gomez sobre lúpus e saúde mental: ‘Sou grata por estar viva’

Atualizado em 10 out 2022, 11h22 - Publicado em 10 out 2022, 11h00

Por Amanda Capuano Atualizado em 10 out 2022, 11h22 - Publicado em 10 out 2022, 11h00

A Apple TV+ liberou nessa segunda-feira, 10, o primeiro trailer do documentário Selena Gomez: Minha Mente e Eu, que chega à plataforma no dia 4 de novembro, sobre a vida da ex-estrela da Disney. Diagnosticada com lúpus, depressão e ansiedade, a cantora de 30 anos conta que “tudo pelo o que passou” estará ali. “Tenho trabalhado a minha vida inteira. Não quero ser super famosa, mas sei que se estou aqui é porque preciso usar isso para o bem”, diz ela entre lágrimas.

Dirigido por Alek Keshishian, cineasta responsável por Na Cama com Madonna (1991), a produção promete mergulhar nas fragilidades de Selena, incluindo suas inseguranças profissionais, a busca pela saúde mental, o peso da fama e o tratamento contra o lúpus — ela chegou a passar por sessões de quimioterapia e um transplante de rim por causa da doença. No trailer, inclusive, é possível ver imagens sensíveis da cantora indo a médicos e fazendo exames, além de lembranças da infância e do início da carreira.

Confira: